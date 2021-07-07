Сбой сайтов президента и СБУ объяснили неизвестными атаками

В Государственной службе специальной связи заявили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеры, которые обеспечивают их поддержку.

Источник: сообщение Госспецсвязи

Дословно: "Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов".

Детали: Указывается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

Зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.