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Сбой сайтов президента и СБУ объяснили неизвестными атаками

Среда, 7 июля 2021, 19:45
 

В Государственной службе специальной связи заявили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеры, которые обеспечивают их поддержку.

Источник: сообщение Госспецсвязи

Дословно: "Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов".

Детали: Указывается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

Зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.

Предыстория:

Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.

Украинская правда

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СБУ кибербезопасность власть

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