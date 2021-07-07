Сбой сайтов президента и СБУ объяснили неизвестными атаками

Предыстория:
Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.
В Государственной службе специальной связи заявили, что сайты президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти не работали 6 июля из-за атаки на интернет-провайдеры, которые обеспечивают их поддержку.
Источник: сообщение Госспецсвязи
Дословно: "Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов".
Детали: Указывается, что были зафиксированы аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.
Зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.
Предыстория:
Вечером 6 июля украинцы могли наблюдать проблемы в работе сайтов Офиса президента, специальных служб, правоохранительных структур и ряда других государственных учреждений.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"