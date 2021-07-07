Украина купит ледокол для антарктических экспедиций. Кабмин выделил средства

Кабинет министров выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Источник: сообщение Министерства образования и науки Украины

Дословно: "Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных МОН 2021, было принято сегодня, 7 июля 2021, во время заседания Кабинета Министров".

Детали: Объем выделенных средств не указывается. Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что последние два десятилетия возможности Украины были ограничены отсутствием научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса.

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Сообщается, что океанографический ледокол позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский". Сейчас для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен утвердить Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, после чего следующим шагом является приобретение судна.

Украинская правда