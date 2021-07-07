НБУ услышал жалобы и планирует улучшить дизайн монет 1 и 2 гривни
Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.
Источник: заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, которого цитирует Укринформ
Прямая речь Шабана: "Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда.
Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста".
Предыстория:
С апреля 2018 Национальный банк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни.
Люди в основном жалуются на их схожесть и испытывают сложности при распознавании.
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