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НБУ услышал жалобы и планирует улучшить дизайн монет 1 и 2 гривни

Среда, 7 июля 2021, 16:45
 

Национальный банк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Источник: заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Шабана: "Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда.

Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и людей пожилого возраста".

Предыстория:

С апреля 2018 Национальный банк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни.

Люди в основном жалуются на их схожесть и испытывают сложности при распознавании.

Украинская правда

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НБУ гривня монетарная база

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