Ексглаве "Укравтодора" в Польше предъявили дополнительные обвинения

Славомир Новак liga.net

Бывшему руководителю "Укравтодора" Славомир Новаку объявили новые обвинения в коррупционных преступлениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Обвинение объявили в Окружной прокуратуре Варшавы. В частности, речь идет о получении 315 000 евро в обмен на содействие определенной компании в получении контракта на строительство и ремонт дорог в Украине.

В настоящее время против него выдвинуты уже 17 обвинений, в частности в организации и руководстве преступной группой, действовавшей в Варшаве, Гданьске и Украины, получении нескольких миллионов финансовой выгоды в обмен на определенные действия в контексте его обязанностей главы "Укравтодора". Некоторые обвинения касаются еще его работы в Польше в 2012-2013 годах.

Кроме того, сообщается, что прокуратура отказалась принять залог за Новака в размере 1 млн злотых за того, что эти средства поступили из запрещенного источника, а именно - взносов, собранных для этой цели его дочерью. В прокуратуре пояснили, что это не разрешено из-за того, что в таком случае обвиняемый рискует не собственными средствами, а средствами других людей.

Напомним, 21 июля прошлого года прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - "Укравтодор". Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Новак находился под стражей с июля 2020 до 12 апреля 2021 года, затем еговыпустили из-под ареста.