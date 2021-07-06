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Возвращение корабля Dragon отложили из-за непогоды

Вторник, 6 июля 2021, 10:45

Отстыковку от МКС и возвращение на Землю грузового корабля Dragon компании SpaceX отложили из-за экстремальных погодных условий у побережья Флориды, где планировалось приводнение.

Источник: NASA, "Укринформ"

Детали: Отстыковка корабля теперь запланирована не ранее чем на 7 июля. Ранее она планировалась 6 июля.

Отмечается, что некоторые параметры, такие как скорость ветра и высота волн, должны находиться в определенных пределах, чтобы гарантировать безопасность спасательных команд, ученых и космического корабля.

Dragon доставит на Землю результаты исследований МКС.

Напомним: Сейчас во Флориду направляется ураган "Эльза".

Украинская правда

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космос SpaceX

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