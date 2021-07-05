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Греция больше не будет закрывать экономику из-за коронавируса

Понедельник, 5 июля 2021, 10:15

Экономика Греции снова не будет закрываться из-за пандемии коронавируса только ради защиты людей, которые не хотят прививаться.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает Reuters.

"Когда мы вводили всеобъемлющие меры, вакцины не было. Сейчас у нас есть вакцины", - сказал Мицотакис.

Он добавил, что не может сделать прививки обязательными. "Но каждый берет на себя свою ответственность. Страна больше не закроется для защиты нескольких непривитых", - добавил премьер.

Греция хорошо справилась с первой волной COVID-19 в прошлом году. Но возобновление инфекций COVID-19 вынудило страну с ноября ввести жесткие ограничения, которые стоили много миллиардов евро экономике, медленно выходящей из десятилетнего кризиса.

Около 35% из 11 миллионов населения страны были полностью вакцинированы. Для повышения уровня вакцинации правительство на прошлой неделе предложило молодежи финансовые бонусы.

На прошлой неделе в Греции отменили обязательное ношение масок для лица на открытом воздухе. Полностью привитые греки также могут ходить на работу или в тренажерный зал без необходимости тестирования.

Европейская правда

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Греция коронавирус карантин

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