Экспорт украинского мороженого за 5 лет увеличился в полтора раза

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За последние 5 лет экспорт украинского мороженого увеличился в полтора раза - с 4464,2 тонн в 2016 году до 6743,0 тонн в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы по итогам встречи главы ведомства Владиславы Магалецкой и президента Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игоря Бартковского.

При этом, за 4 месяца 2021-го экспорт мороженого увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2300,9 тонн.

"Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китая, Израиля, Болгарии, Литвы и Чехии. Вместе с тем, в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1077,4 тонн, или 46,8% от общего объема экспорта", - говорится в сообщении.

"Рост экспорта свидетельствует о высоком качестве украинской продукции, которая ценится как в Украине, так и за ее пределами.

Приятно, что почти половина украинского экспорта мороженого приходится на страны ЕС, с которыми сегодня интенсифицируется торговля по многим торговым позициям", - сказала Владислава Магалецкая.

Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101-1031 тонн. Основными странами-импортерами являются Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

Экономическая правда