В США поддержали выделение Украине 480 миллионов долларов помощи

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Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока-2".

Источник: посольство Украины в США

Детали: Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее $481 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Из указанной сметы $125 млн. будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование" на $10 млн. больше, чем в 2021 г.".

Теперь для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен сенатом США и подписан Президентом США.

Предыстория: На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Украинская правда