Правительство РФ расширило перечень продукции, поставка которой запрещены из Украины, в расширенный список запрещенных продуктов попали мороженое, минеральная вода, а также газированные воды, с добавлением сахара и другие товары.

Об этом со ссылкой на изменения внесены в постановление от 29 декабря 2018 года, которые были утверждены 28 июня 2021 сообщил "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что кроме того, ограничен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре массой нетто 20 тонн, готовые или консервированные мясные продукты, мясные субпродукты, готовые или консервированные ракообразные.

Невозможными будут поставки необезжиренных какао-пасты, макаронных изделий, попкорна, продуктов типа мюсли на основе нежареных хлопьев из зерна, а также томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов.

Запрет также коснулся жмыха и продуктов , используемых на корм скоту, некоторые виды лесоматериалов и упаковочной тары.

Эти решения приняты в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации ".

Напоминаем:

Ранее постановлением правительства от 29 декабря 2018 было запрещено поставлять из Украины пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) и солодовое пиво, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое масла и их фракции.

Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелад, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты с содержанием какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и другие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Запрещены поставки вин, включая креплеными, а также этиловый спирт, спиртовые настойки, ликеры и другие спиртные напитки.

Запрет на ввоз из Украины также коснулась некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме этого, в рамках продовольственного эмбарго с 1 января 2016 года действует запрет на поставки в Россию ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясом, мясными продуктами, молоком и молочными продуктами, рыбой и рыбной продукцией, овощами и фруктами, солью).