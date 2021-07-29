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За год оборот в кассах банков почти удвоился – НБУ

Четверг, 29 июля 2021, 14:48
 
фото нбу

За первую половину 2021 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1,15 трлн грн - это в 1,9 раза больше данных первой половины прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Объем выдачи наличных из касс банков составил 1,17 трлн грн - в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Преимущественно банки выдавали наличные по операциям клиентов с использованием платежных карточек (74,6% всех операций выдачи), приобретение иностранной валюты у клиентов составило 8,3%.

По поступлениям наличных, в основном это были операции клиентов с использованием платежных карточек (34%) и торговая выручка (32,2%).

 

Напоминаем:

В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 трлн грн - это на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Экономическая правда

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банки НБУ

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