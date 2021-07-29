Снять квартиру в Киеве при помощи видео рум-тура и без комиссии

ИллюстрацИя: лун

Разработчики киевского iOS-приложения аренды жилья bird запустили новый раздела bird select. В нем можно подыскать классную, специально отобранную квартиру, без бабушкиного ремонта и ярких обоев, посмотреть видео рум-тур, и если он понравился — записаться на просмотр через Telegram. И самое важное: при аренде этого жилья клиент не платит комиссию риелтору.

Как пришли к созданию?

Авторы bird select определили три основные боли будущего квартиросъемщика:

Прозвон объявлений. На рынке много неактуальных вариантов и фейков, квартиры по ним уже сданы или их вообще не существует.

На рынке много неактуальных вариантов и фейков, квартиры по ним уже сданы или их вообще не существует. Запись на просмотр квартиры. Мало кому нравится звонить для записи на просмотр: большинство привыкли писать в мессенджерах. А выезд на лишний просмотр — это еще и трудозатратное действие, на которое у пользователя, риэлтора и владельца квартиры уходит много времени и сил.

Мало кому нравится звонить для записи на просмотр: большинство привыкли писать в мессенджерах. А выезд на лишний просмотр — это еще и трудозатратное действие, на которое у пользователя, риэлтора и владельца квартиры уходит много времени и сил. Комиссия риелтору при оплате. Обидно отдавать 50% месячной стоимости арендованного жилья.



Команда проекта взяла на себя непростую задачу — устранить все три боли клиента.

Как это работает?

Процесс аренды квартиры в приложении выглядит так: понравилась квартира — посмотрел видео рум-тур — записался на просмотр на удобное время через Telegram, чтобы финально оценить вживую — арендовал. На видео можно посмотреть процесс в деталях:

Каждая квартира для раздела отбирается вручную и проверяется. Обязательные требования: новый ЖК и свежий современный ремонт. В раздел не попадают квартиры в старых домах, со странными цветными обоями в спальне, "уставшими" кухнями и диванами из 2000-х. Объявления в bird select всегда актуальны. Сейчас в разделе порядка 15 квартир, и их количество постоянно растет.

"Видео-рум тур — главная фишка приложения. И моя гордость! — рассказывает Арсений Фещенко, фаундер и дизайнер bird. — Он снят одним дублем, в отличном качестве и в вертикальном формате, похожем на сториз в инстаграме. Рум-тур полностью "погружает" в атмосферу квартиры, позволяет пройтись по ней виртуально. Если вам не хватает онлайн-осмотра и хотите увидеть квартиру вживую, то достаточно только нажать на кнопку "Запись на просмотр". Через bird-менеджера в Telegram можно сразу же уточнить удобное время просмотра квартиры".

Одна из важнейших особенностей select-квартир — все они сдаются без комиссии для квартиросъемщика. Создатели bird считают что именно такие жилье в будущем будет пользоваться максимальным спросом. Это выгодно и для риелторов, представляющих интересы владельцев жилья, ведь при условии выставления квартиры без комиссии время, за которое она будет сдана, существенно сокращается.

Что такое bird?

bird — приложение для iPhone, которое помогает найти квартиру в Киеве с помощью 3D-карты, а также распознает фейковые объявления и предупреждает о них пользователя.