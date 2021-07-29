15 должностных лиц Укрзализныци предстанут перед судом из-за хищений

Перед судом предстанут 15 должностных лиц, уличенных СБУ в хищении десятков миллионов гривень "Укрзализныци".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ завершено досудебное расследование разоблаченной летом 2020 года схемы завладения почти 60 млн грн АО "Укрзализныця". Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки направлен в суд.

Как сообщается, среди них: бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця", бывшие и нынешние руководители структурных подразделений госучреждения, начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Фигурантов дела обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, служебный подлог, совершенный в составе организованной группы, подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей, совершенная организованной группой.

В СБУ напомнили, что в августе прошлого года Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств АО "Укрзализныця".

Установлено, что чиновники госпредприятия наладили поставку и установку на тепловозы некачественных подержанных запасных частей. К противоправной деятельности они привлекли аффилированные коммерческие структуры, которые поставляли продукцию под видом новой.

Установлены факты привлечения для ремонта и модернизации дизельных двигателей подвижного состава фирм, которые зарегистрированы на подставных лиц, и не имеют собственных производственных мощностей и квалифицированного персонала.

Экономическая правда