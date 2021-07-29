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Укр / Рус

Google будет пускать на работу только вакцинированных сотрудников

Четверг, 29 июля 2021, 10:15
 
google

В компании Google решили требовать вакцинации против коронавируса от сотрудников перед тем, как вывести их на работу в офис.

Источник: директор компании Сундар Пичаи в блоге

Детали: Указывается, что впервые такую политику введут в США. Это случится в ближайшие недели. Затем в компании хотят ввести такие правила и в других странах, где есть их офисы. Все будет зависеть от доступа к вакцине.

Руководители на местах также должны будут предоставить рекомендации тем, кто не может быть вакцинирован по объективным причинам.

Кроме того, компания продолжила режим дистанционной работы по желанию до 18 октября.

Украинская правда

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Google коронавирус карантин вакцина

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