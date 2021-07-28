Минфин разместил гособлигации на 3 миллиарда

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На аукционе облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 27 июля Министерство финансов привлекло 3,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Инвесторам предложили пять выпусков ценных бумаг в гривне и один – долларовый.

От размещения ОВГЗ в гривне в бюджет поступило 1,4 млрд грн, долларовых бумаг разместили на 65 млн долл. Всего в бюджет поступило 3,1 млрд грн.

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,15% (+16 б.п.), сроком 1,5 года – 11,30%, 2 года – 12,09%, 3 года – 12,27% (-3 б.п .), а 6 лет – 12,75% (2 б.п.).

Доходность по годовым ОВГЗ в долларах составила 3,70%.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%.

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 20 июля привлекло в госбюджет 7,754 млрд грн.

13 июля Минфин привлек в бюджет 9,885 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах.

Экономическая правда