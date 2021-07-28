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Зеленский о сотрудничестве с МВФ: Считаю, что мы готовы к получению транша

Среда, 28 июля 2021, 13:31
 
International Monetary Fund
imf/flickr

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина находится на финальной стадии выполнения структурных маяков Международного валютного фонда, 28 июля он будет говорить об этом с директоркой-распорядительницей Фонда Кристалиной Георгиевой. 

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Децентрализация" 28 июля. 

Президент считает, что Украина начала работу над ключевыми реформами и проголосовала необходимые законы: "Самое главное, куда мы идем - это изменение нашей судебной системы". 

Он добавил, что сегодня [28 июля] будет разговаривать в 18:00 с директоркой-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой о том, что уже готово, а что - нет. Возможно, продолжил он, по некоторым вещам еще идет согласование между Марченко [Сергеем Марченко, министром финансов – ЭП] и менеджментом МВФ. 

 "Я считаю, что со стороны ответственности государства и структурных маяков относительно реформ, мы в финальной части, на финальной стадии. Я считаю, что мы все сделали", – отметил Зеленский. 

Как отметил президент, остаются некоторые вопросы, связанные с бюджетом Украины следующих лет, однако этот вопрос касается среднего звена менеджмента Минфина и МВФ. 

По словам Зеленского, Украина начала все главные реформы, которые обещала Георгиевой: земельную, банковскую, Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также в первом чтении – реформу Службы безопасности Украины. 

 "Считаю, что мы готовы к получению трашну", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Экономическая правда

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