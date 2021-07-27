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На Киевской таможни изъяли 30 тонн контрабанды

Вторник, 27 июля 2021, 16:05
 

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с департаментом противодействия контрабанде изъяли 30 тонн товара на столичной таможне.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Изъято более 30 тонн товара.

Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков длительное время завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом перевозчик избегал уплаты налогов.

Только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив больше 30 млн гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников таможни.

Украинская правда

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таможня Киев контрабанда

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