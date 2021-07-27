Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме, в том числе среди сотрудников таможни.
На Киевской таможни изъяли 30 тонн контрабанды
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с департаментом противодействия контрабанде изъяли 30 тонн товара на столичной таможне.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.
Изъято более 30 тонн товара.
Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков длительное время завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.
Таким образом перевозчик избегал уплаты налогов.
Только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив больше 30 млн гривен налога.
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