Соцсеть LinkedIn заблокировали в Казахстане

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Соцсеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn заблокировали в Казахстане по инициативе Министерства информации и общественного развития из-за рекламы интернет-казино и создания фейковых аккаунтов, что нарушает законодательство страны.

Об этом пишет Forbes.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, которые не являются их владельцами", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве заявили, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства Казахстана, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.

В пресс-релизе отмечается, что администрации сайта отправили сообщение с требованием устранения выявленных нарушений и удалить соответствующие материалы.

"Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мероприятий по устранению нарушений принято не было. В связи с этим министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу", - заявили в министерстве.

При этом ведомство заверило, что если соцсеть устранит нарушения законодательства, доступ к ней будет восстановлен.