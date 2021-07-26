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"Хищение десятков тонн топлива": в Ровенской области разоблачили работников УЗ

Понедельник, 26 июля 2021, 15:27
 
фото огп

Работники локомотивного депо Ровенского филиала "Львовская железная дорога" организовали хищение горючего, ежемесячно они "зарабатывали" от 0,5 млн до 1 млн грн от его реализации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, Укрзализныця.

Ежемесячно работники депо разворовывали от 15 до 30 тонн горючего, от сбыта которого получали от 500 тысяч до миллиона гривень "прибыли". Средства распределялись между участниками группировки.

Трое работников локомотивного депо были задержаны с поличным, они успели слить 200 л горючего. Кроме того, по результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн, тару для хранения похищенного топлива и "черновые" записи.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четырем лицам - в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.

 
фото огп

Экономическая правда

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Укрзализныця

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