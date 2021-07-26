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За 5 месяцев экспорт украинского рыбы увеличился на 22%

Понедельник, 26 июля 2021, 14:40
 
Unsplash

Украина в январе-мае 2021 года поставила на внешние рынки 4 407 тонн рыбы и других водных биоресурсов на общую сумму 17,3 млн долл - в денежном выражении это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства в Facebook.

Отмечается, что крупнейшими покупателями украинской рыбной продукции в денежном измерении стали Германия (4705 тыс долл, 679 тонн), Дания (2852 тыс долл, 585 тонн) и Молдова (2428 тыс долл, 1032 тонны).

 

"Значительные поставки осуществлены в Литву (1156 тыс долл, 460 тонн), Израиля (1040 тыс долл, 125 тонн) и Нидерланды (880 тыс долл, 144 тонны)", - добавили в ведомстве.

При этом в разрезе товарных позиций с начала года больше всего экспортировано в абсолютном измерении готовой или консервированной рыбы - 1384 тонн, филе рыбного и прочего мяса рыб (включая фарш) - 1233 тонны, моллюсков - 407 тонн, мороженой рыбы - 347 тонн, живой рыбы - 316 тонн.

Экономическая правда

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экспорт

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