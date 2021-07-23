ЛеБрон Джеймс стал первым игроком NBA, заработавшим 1 миллиард долларов в тетчение карьеры
Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории NBA, заработавшим 1 млрд долларов в течение карьеры.
Об этом сообщает издание Sportico.
Отмечается, что Джеймс выступает в NBA с 2003 года - с тоого времени спортсмен заработал 330 млн долл зарплаты, щн 700 млн долл - имиджевые права, мерчендайз и медиа-бизнес.
В целом сумма его доходов с начала карьеры в NBA - 1,03 млрд долл.
Как пишет издание, Джеймс, в частности, зарабатывает больше 100 млн долларов в год по условиям контракта с брендами Walmart, PepsiCo, Nike и др.
Джеймс - лидер среди действующих баскетболистов NBA, но не первый, кому удалось достичь отметки 1 млрд долл: Майкл Джордан за время выступлений в NBA и после завершения карьеры в целом заработал около 2 млрд долл.
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Экономическая правда
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