ЛеБрон Джеймс стал первым игроком NBA, заработавшим 1 миллиард долларов в тетчение карьеры

ЛеБрон Джеймс фото: cnn

Американский баскетболист ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории NBA, заработавшим 1 млрд долларов в течение карьеры.

Об этом сообщает издание Sportico.

Отмечается, что Джеймс выступает в NBA с 2003 года - с тоого времени спортсмен заработал 330 млн долл зарплаты, щн 700 млн долл - имиджевые права, мерчендайз и медиа-бизнес.

В целом сумма его доходов с начала карьеры в NBA - 1,03 млрд долл.

Как пишет издание, Джеймс, в частности, зарабатывает больше 100 млн долларов в год по условиям контракта с брендами Walmart, PepsiCo, Nike и др.

Джеймс - лидер среди действующих баскетболистов NBA, но не первый, кому удалось достичь отметки 1 млрд долл: Майкл Джордан за время выступлений в NBA и после завершения карьеры в целом заработал около 2 млрд долл.

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Экономическая правда