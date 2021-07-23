Минэнерго хочет обязать поставщиков иметь минимальные запасы нефтепродуктов

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Министерство энергетики подготовило законопроект, которым с 2023 года предлагает обязать поставщиков иметь минимальный запас нефти и нефтепродуктов.

Об этом заместитель министра энергетики Максим Немчинов рассказал в колонке на Экономической правде.

По его словам, в условиях значительной зависимости Украины от импорта нефти и нефтепродуктов, в том числе из Беларуси и РФ, существует опасность шантажа со стороны государства-агрессора и ее политического союзника.

Немчинов напомнил, что система гарантированных запасов стратегической продукции в Украине работает, например, в энергетике, где к частным ТЭС существуют нормативы минимальных запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Вместе с тем создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов также является одним из евроинтеграционных требований к Украине", - пишет замминистра. Так, Директива Совета ЕС 2009/119 / ЕС обязывает поддерживать минимальный уровень резервов сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно законопроекта под наблюдением уполномоченного органа создается специальное агентство, которое будет владеть и управлять минимальными запасами, обеспечивать хранилища для хранения.

По европейской методике, минимальный запас нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций определен на уровне 90 дней среднего суточного импорта.

Учитывая фактические мощности украинских нефтеперерабатывающих заводов, рассматривается такая структура резерва: нефть - 30%, нефтепродукты - 70%. Моторный бензин и дизельное топливо - в соответствии со структурой их фактического потребления в соотношении 38:62.

Создание агентства и резерв нефтепродуктов будут финансировать за счет специального фонда госбюджета. Для наполнения фонда планируется направить 6% от акцизного налога с произведенных в Украине и импортируемого топлива, а также 100% спецпошлины на тяжелые дистилляты и сжиженный газ из Российской Федерации.

Экономическая правда