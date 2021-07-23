Инновация на рынке ритейла - в MOYO можно оформить покупку используя "Дію" (укр)

ФОтО: MOYO

Клієнтам MOYO більше не потрібно носити із собою купу документів (ІПН, паспорт, ID-картка) для оформлення покупки техніки в кредит. Достатньо лише мати їх при собі у застосунку Дія, як в онлайн, так і офлайн-магазинах мережі.

Під час верифікації клієнт може надати копію цифрового документа замість звичайного, далі дані традиційно передаються банку для отримання рішення щодо кредитування. Це також значно спрощує процедуру повторного оформлення кредиту в MOYO.

У компанії додають, що оформлення кредиту онлайн за допомогою застосунку Дія можливе вже сьогодні для користувачів нового веб-сайту MOYO: "Він доступний більшості користувачів, проте не для всіх. Для всіх клієнтів наш новий сайт буде доступний незабаром — у серпні. І це також приємна новина".

Співпраця з Дією дозволяє значно скоротити час на оформлення кредитної заявки, а також мінімізувати помилки при заповненні особистих даних.

"Цією інновацією ми зробили значний крок уперед задля спрощення життя клієнту, — розповідає CEO MOYO Валентин Івакін. — Ми звернулися до офісу Дія з такою ініціативою і з розумінням, що подібні процеси — найближче майбутнє рітейлу. І впровадили її першими серед продавців побутової техніки та електроніки в Україні".

Валентин також підкреслює переваги нововведення для MOYO, такі як: покращення якості проведення транзакцій, ефективніша взаємодія з банками, спрощення процесів у магазині та в роботі кол-центру тощо.

В MOYO проект впроваджено на 100%. Потрібно зазначити, що наразі не всі банки технічно підготовлені для реалізації цього бізнес-процесу, але це вже питання найближчого часу — ринок потребує інноваційних змін, і всі учасники це розуміють. В компанії також розглядають подальше партнерство з Дія в рамках інших сервісів для покращення та оптимізації операційних процесів.

Про компанію:

MOYO — перший національний омніканальний рітейлер техніки і електроніки в Україні, який приймає та обробляє онлайн-замовлення в цілодобовому форматі. Перший магазин мережі відкрився в 2009 році. На даний момент мережа налічує 44 модернізовані магазини у 20 містах України.

Компанія дотримується закону України та підтримує всі превентивні дії щодо захисту населення від поширення вірусу COVID-19. Інтернет-магазин працює в посиленому режимі.

Дія — це новий рівень взаємодії держави та громадян: зручний і людяний. Все дуже зручно та завжди під рукою у смартфоні.

На порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 9 своїх цифрових документів і 12 послуг.

Серед документів: ID-картка та закордонний біометричний паспорт, студентський квиток, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс транспортного засобу, податковий номер (РНОКПП), свідоцтво про народження та довідка переселенця (ВПО). Особливої уваги заслуговує революційна технологія Дія.

Підпис — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.