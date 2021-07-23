Открытие рынка земли: уже заключили почти 1,8 тысячи соглашений

Unsplash

По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

При этом, добавили заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4067 нотариусов. Всего заявлений - 4549, из них согласовано 4024, отказ получили 525.

"Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что спустя 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключены 532 сделки.

По состоянию на 19 июля зарегистрировано 1107 земельных сделок, 3804 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

Экономическая правда