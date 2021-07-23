Программа "теплых кредитов": выплачено 120 миллионов возмещений

фото: пресс-служба госэнергоэеффективности

В июле из госбюджета возмещено 28,3 млн грн участникам программы "теплых кредитов".

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности:

26,24 млн грн - семьям, которые привлекали "теплые кредиты" для внедрения энергоэффективных мероприятий в зданиях;

2,09 млн грн - тем, кто установил твердотопливные котлы в рамках программы.

Всего в 2021 году из государственного бюджета участникам программы возмещено уже 120,97 млн гривен.

"Безвозвратная финансовая помощь в виде частичной компенсации "теплого кредита" - это реальная поддержка домохозяйств в повышении энергоэффективности своих домов.

Кроме компенсаций, желанным и ожидаемым результатом для них является сбережение расходов на энергоносителях", - заявил и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

По условиям программы для получения возмещения участники должны подавать в банки подтверждающие документы о внедрении энергоэффективных мероприятий.

В общем, с начала действия программы в октябре 2014 года и по сегодняшний день сумма возмещений составляет 3,45 млрд гривен.

Напоминаем:

С начала госпрограммы по энергоэффективности с конца марта банки выдали 10 тыс "теплых кредитов" на 404,4 млн грн.

Сообщалось, что по программе "теплых кредитов" банки выдали уже 387 млн гривень кредитов, сумма компенсации приближается к полному освоению.

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Экономическая правда