Forbes назвал самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы 1"
Американское издание Forbes опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы 1" - рейтинг восьмой раз подряд возглавил британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон.
Об этом сообщается на сайте издания.
Рейтинг составлен на основе прогнозируемых доходов гонщиков, включая зарплату и бонусы за соревнования в 2021 году.
Лидером рейтинга стал Хэмилтон - по оценкам издания, в 2021 году доходы действующего чемпиона "Формулы 1" составят 62 млн долл.
Из общей суммы 55 млн долл придется на зарплату - она вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Макса Ферстаппена с Red Bull Racing. Еще 7 млн долл, по прогнозам, составят бонусы Хэмилтона.
"Прогноз не включает бонус за победу в чемпионате, поскольку Хэмилтон пока занимает второе место в турнирной таблице и может потерять титул - всего второй раз за последние восемь лет. В 2020 году, когда Хэмилтон выиграл 11 гонок и стал чемпионом, он заработал в сумме 66 млн долл", - пишет журнал.
В начале июля британец продлил контракт с Mercedes на два года.
Макс Ферстаппен (Нидерланды) из команды Red Bull Racing занял в рейтинге второе место (ожидаемый доход - 42 миллиона долларов). При этом, как раз Ферстаппен опережает Хэмилтона в турнирной таблице: между ними 8 пунктов.
Далее идет испанец Фернандо Алонсо из команды Alpine (25 млн долл).
В целом топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1", как прогнозируется, в 2021 году заработают 211 млн долл в виде зарплат и бонусов.
Поскольку зарплаты многих пилотов не раскрываются публично, Forbes при составлении рейтинга использовал доступные документы и данные, которые "сливали" в СМИ.
Напомним:
Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ-9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских Играх в Токио.
Сообщалось, что рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (его доход за последний год оценили в 180 млн долларов).
Экономическая правда
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