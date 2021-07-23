Forbes назвал самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы 1"

Льис Хэмилтон фото: ввс

Американское издание Forbes опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы 1" - рейтинг восьмой раз подряд возглавил британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Об этом сообщается на сайте издания.

Рейтинг составлен на основе прогнозируемых доходов гонщиков, включая зарплату и бонусы за соревнования в 2021 году.

Лидером рейтинга стал Хэмилтон - по оценкам издания, в 2021 году доходы действующего чемпиона "Формулы 1" составят 62 млн долл.

Из общей суммы 55 млн долл придется на зарплату - она ​​вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Макса Ферстаппена с Red Bull Racing. Еще 7 млн ​​долл, по прогнозам, составят бонусы Хэмилтона.

"Прогноз не включает бонус за победу в чемпионате, поскольку Хэмилтон пока занимает второе место в турнирной таблице и может потерять титул - всего второй раз за последние восемь лет. В 2020 году, когда Хэмилтон выиграл 11 гонок и стал чемпионом, он заработал в сумме 66 млн долл", - пишет журнал.

В начале июля британец продлил контракт с Mercedes на два года.

Макс Ферстаппен (Нидерланды) из команды Red Bull Racing занял в рейтинге второе место (ожидаемый доход - 42 миллиона долларов). При этом, как раз Ферстаппен опережает Хэмилтона в турнирной таблице: между ними 8 пунктов.

Далее идет испанец Фернандо Алонсо из команды Alpine (25 млн долл).

В целом топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1", как прогнозируется, в 2021 году заработают 211 млн долл в виде зарплат и бонусов.

Поскольку зарплаты многих пилотов не раскрываются публично, Forbes при составлении рейтинга использовал доступные документы и данные, которые "сливали" в СМИ.

Напомним:

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ-9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских Играх в Токио.

Сообщалось, что рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор Макгрегор (его доход за последний год оценили в 180 млн долларов).

Экономическая правда