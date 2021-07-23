Nemiroff стал брендом №1 среди крепких алкогольных напитков мира по скорости темпов роста

иллюстрация: Nemiroff

В условиях пандемического периода даже лидеры алкогольной индустрии снизили темпы роста, а то и вообще показали отрицательную динамику. Nemiroff, несмотря на глобальную тенденцию, не вошел в их число. Он уверенно покоряет рынки континентов, демонстрируя прочность позиций и силу характера.

По данным авторитетного рейтинга отраслевой компании The International Wine and Spirits Research (IWSR), украинский бренд Nemiroff возглавил список ТОР-100 международных компаний по скорости роста в 2020 году.

Он опередил не только вошедшие в список 16 водочных брендов мира, но и обошел производителей виски, джина, рома и текилы.

Сегодня Nemiroff с гордостью представляет Украину на мировой арене лучших крепких напитков.

Согласно данным статистики IWSR Drinks, общий мировой рынок крепких напитков в 2020 году уменьшился на 169,9 миллиона 9-литровых ящиков.

Упадок объясняется экстремальным давлением на промышленность, закрытием большей части предприятий торговли, а также упадком туристической сферы.

Анализируя показатели общего рынка крепких напитков мира, IWSR обнаружил, что по сравнению с 2018 годом они упали с 41,3 до 41% в 2020 году.

Учитывая то, что до последних событий рынок уверенно шел вверх, снижение значительное. Для сравнения: показатели алкогольных марок в 2016 году закрепились на уровне 32,7%.

Nemiroff ‒ бренд, растущий при любых обстоятельствах!

Несмотря на то, что в списке ТОП-100 от IWSR было представлено всего 16 брендов водки, она все еще удерживает огромную долю в категории крепких напитков. В 2020 году на первые позиции выходит водка премиум-класса, спрос на которую растет как на постоянных, так и на новых рынках, а ароматизированные (вкусовые) водки вообще переживают эпоху Возрождения.

История в полтора века, высокие требования к качеству, постоянное совершенствование производства и поиск новых вкусов позволяют украинскому бренду опережать международных лидеров в сложные времена глобального упадка.

Рост показателей Nemiroff примерно на 20% в 2020 году ‒ самое весомое доказательство прочных позиций бренда!

Ближайшим конкурентом Nemiroff в рейтинге стала водка Tito's Handmade с показателями роста 15,1%, а третье место занял виски Fireball Cinnamon с 13,1%.

Стабильный успех ‒ закономерный результат удачной стратегии!

По словам генерального директора Nemiroff Юрия Сорочинского, повышение продаж объясняется способностью компании быстро адаптироваться, выходя на новые рынки, сильными маркетинговыми инициативами и новыми смелыми продуктами.

Усиливает авторитет икомпании стратегическое партнерство с Coca-Cola HBC по дистрибуции, прогнозирующее покорение высот.

Дополняет достижения Nemiroff статус "Vodka Brand Champion 2021", подаривший ему звание водочного бренда №1 в мире по версии The Spirits Business.

Путь Nemiroff ‒ это яркое доказательство того, что качественная продукция держит высокие позиции среди потребителей и экспертов даже в трудные времена.