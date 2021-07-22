Российский суд наложил очередные штрафы на Facebook и Telegram
Мировой суд Таганского района Москвы назначил Facebook и Telegram штрафы в размере 6 и 11 млн рублей соответственно за отказ компаний удалять запрещенный в России контент.
Источник: российский "Интерфакс"
Детали: Facebook признали виновным в совершении двух административных правонарушений, Telegram – в трех. По данным суда, представители компаний в суд не пришли, поэтому дело рассмотрели без них.
Какой именно "запрещенный" контент стал причиной штрафов – не сообщается.
Предыстория: С начала года Facebook в России оштрафовали в общей сложности на 49 млн рублей, Telegram - на 26 млн рублей.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях.
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