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Российский суд наложил очередные штрафы на Facebook и Telegram

Четверг, 22 июля 2021, 14:30
 
фото: telegram

Мировой суд Таганского района Москвы назначил Facebook и Telegram штрафы в размере 6 и 11 млн рублей соответственно за отказ компаний удалять запрещенный в России контент.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Facebook признали виновным в совершении двух административных правонарушений, Telegram – в трех. По данным суда, представители компаний в суд не пришли, поэтому дело рассмотрели без них.

Какой именно "запрещенный" контент стал причиной штрафов – не сообщается.

Предыстория: С начала года Facebook в России оштрафовали в общей сложности на 49 млн рублей, Telegram - на 26 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что с 11 февраля служба составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях.

Украинская правда

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Россия суд соцсети Facebook

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