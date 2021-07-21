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МВФ поможет Украине с модернизацией бюджетного процесса

Среда, 21 июля 2021, 16:19
 
imf/flickr

Международный валютный фонд на средства Евросоюза будет воплощать проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ в Украине", что поможет повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбора доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине.

Проект рассчитан на 31 месяц до конца 2023 года. Его целью является привести фискальные институты в соответствие с современной международной практикой, что будет способствовать экономическому росту и развитию в Украине.

Проект будет направлен прежде всего на модернизацию бюджетного процесса, совершенствование управления фискальными рисками и управления и подотчетности в сфере государственных ресурсов. Также - на улучшение регулирования и управления в сфере администрирования доходов и основных функций администрирования налогов.

"Сегодня Украина является одним из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала, и мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом", - добавила Антуанет М. Сайех, заместительница директорки-распорядительницы МВФ.

Экономическая правда

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МВФ бюджет налоги

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