ЕС хочет избавиться от анонимных переводов криптовалюты

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В Евросоюзе предложили изменения в законодательство, согласно которым компании, которые проводят транзакции в криптовалюте, обяжут собирать данные о получателе и отправителе.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом в ЕС стремятся сделать криптоактивы более отслеживаемыми, что поможет предовтратить отмывание денег и финансирование терроризма таким путем. Также под запрет попадут анонимные криптокошельки.

На реализацию новых правил странам ЕС понадобится около 2 лет. В Еврокомиссии решение аргументируют тем, что криптопереводы должны подчиняться таким же правилам противодействия отмыванию денег, как и банковские переводы.

Отмечается, что отдельные поставщики услуг по криптоактивам уже охвачены правилами борьбы с отмыванием денег, новые предложения ЕС расширят эти правила на весь криптосектор.

Так, компания, которая осуществляет операции с криптоактивами для клиента, будет обязана указывать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя.

Теперь предложения требуют согласия со стороны государств-членов и Европейского парламента.

Экономическая правда