Все разделы
Укр / Рус

ЕС хочет избавиться от анонимных переводов криптовалюты

Среда, 21 июля 2021, 12:25
 
unsplash

В Евросоюзе предложили изменения в законодательство, согласно которым компании, которые проводят транзакции в криптовалюте, обяжут собирать данные о получателе и отправителе.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом в ЕС стремятся сделать криптоактивы более отслеживаемыми, что поможет предовтратить отмывание денег и финансирование терроризма таким путем. Также под запрет попадут анонимные криптокошельки.

На реализацию новых правил странам ЕС понадобится около 2 лет. В Еврокомиссии решение аргументируют тем, что криптопереводы должны подчиняться таким же правилам противодействия отмыванию денег, как и банковские переводы.

Отмечается, что отдельные поставщики услуг по криптоактивам уже охвачены правилами борьбы с отмыванием денег, новые предложения ЕС расширят эти правила на весь криптосектор.

Так, компания, которая осуществляет операции с криптоактивами для клиента, будет обязана указывать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя.

Теперь предложения требуют согласия со стороны государств-членов и Европейского парламента.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Евросоюз криптовалюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Европарламент призвал полностью возобновить свободное передвижение в Шенгене 8 июля 2021, 16:22
"Промышленный безвиз": в ЕС подготовили предварительный отчет и рекомендации Украине 2 июня 2021, 18:05
Евросоюз не хватает 10 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект и блокчейн – ЕИБ 1 июня 2021, 16:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!