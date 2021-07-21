ЕС хочет избавиться от анонимных переводов криптовалюты
В Евросоюзе предложили изменения в законодательство, согласно которым компании, которые проводят транзакции в криптовалюте, обяжут собирать данные о получателе и отправителе.
Об этом сообщает BBC.
Таким образом в ЕС стремятся сделать криптоактивы более отслеживаемыми, что поможет предовтратить отмывание денег и финансирование терроризма таким путем. Также под запрет попадут анонимные криптокошельки.
На реализацию новых правил странам ЕС понадобится около 2 лет. В Еврокомиссии решение аргументируют тем, что криптопереводы должны подчиняться таким же правилам противодействия отмыванию денег, как и банковские переводы.
Отмечается, что отдельные поставщики услуг по криптоактивам уже охвачены правилами борьбы с отмыванием денег, новые предложения ЕС расширят эти правила на весь криптосектор.
Так, компания, которая осуществляет операции с криптоактивами для клиента, будет обязана указывать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя.
Теперь предложения требуют согласия со стороны государств-членов и Европейского парламента.
Экономическая правда
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