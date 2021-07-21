Германия будет требовать от России продлить транзит газа через Украину на 10 лет – Bloomberg

the Moscow times

Власти Германии будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg News.

В проект соглашения между США и Германией по поводу российского газопровода "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания в случае, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Предполагается, что Германия должна будет принять меры со своей стороны, если Кремль начнет использовать газопровод для давления на Украину или осуществит агрессию против Украины, и должна будет призвать к шагам на уровне ЕС, включая санкциями на экспорт российских энергоносителей. Это называют уступкой Ангелы Меркель, поскольку она всегда настаивала, что страна должна принимать решение полностью самостоятельно.

Чиновник из администрации США, который согласился говорить на условиях анонимности, отметил, что формулировкb умышленно выбирают так, чтобы они не были однозначными - чтобы не раскрывать России "дорожную карту" реагирования на потенциальные злонамеренные действия. Он отметил, что это может означать в том числе ограничения поставок газа из России в Германию.

Ожидается, что соглашение финализируют до предстоящей поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также проект предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долларов в так называемый "зеленый фонд", чтобы помочь Украине перейти на более экологичные источники энергии, из которых Германия изначально должна предоставить 175 млн долларов.

Кроме того, Германия должна будет назначить спецпредставителя для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной, и на этот вопрос предполагается финансирование в размере 70 млн долларов.

Также Берлин, согласно проекту, обязуется использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и РФ еще на 10 лет после завершения срока его действия в 2024 году.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Германия объявят о сделке по поводу "Северного потока-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.

Как сообщалось, советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву в ближайшие дни, чтобы обсудить "Северный поток-2".

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Европейская правда