Регулятор обновил список проектов, в которые не стоит инвестировать

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Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов обновила список сомнительных инвестиционных проектов и добавила к нему 6 проектов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В список сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:

InvestMarkets - https://www.investmarkets.com/

JustTradingCompany - https://justtradecompany.com/ru/

ALFATRUST - https://alfatrust.com/

Dowmarkets - https://dowmarkets.com/

uTrader - https://ru.utrader.com/

TREND BROKER - https://www.trend-broker.com/.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

К скам-проекткам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

В регуляторе призвали граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

Экономическая правда