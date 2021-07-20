Регулятор обновил список проектов, в которые не стоит инвестировать
Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов обновила список сомнительных инвестиционных проектов и добавила к нему 6 проектов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В список сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:
- InvestMarkets - https://www.investmarkets.com/
- JustTradingCompany - https://justtradecompany.com/ru/
- ALFATRUST - https://alfatrust.com/
- Dowmarkets - https://dowmarkets.com/
- uTrader - https://ru.utrader.com/
- TREND BROKER - https://www.trend-broker.com/.
Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.
К скам-проекткам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
В регуляторе призвали граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Напомним:
Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.
Экономическая правда
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