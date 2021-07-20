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Регулятор обновил список проектов, в которые не стоит инвестировать

Вторник, 20 июля 2021, 15:50
 
фото: нбу

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов обновила список сомнительных инвестиционных проектов и добавила к нему 6 проектов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В список сомнительных инвестиционных проектов добавлены такие проекты:

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" по ссылке: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2.

К скам-проекткам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

В регуляторе призвали граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.

Напомним:

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 6 сомнительными финансовыми проектами.

Экономическая правда

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НКЦБФР инвестиции

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Экономическая правда
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