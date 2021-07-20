Банк "Киевская Русь" вернуть на рынок невозможно – решение суда

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Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы мажоритарного акционера банка "Киевская Русь" и оставил в силе постановление, которым было закрыто производство по делу о восстановлении его деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, еще 31 марта этого года Окружной админсуд закрыл производство по делу к Национальному банку об обязательстве совершить действия по восстановлению работы обанкротившегося банка "Киевская Русь". Апелляционная инстанции решение подтвердила.

Истцом по этому делу является мажоритарный акционер, экс-глава правления банка Виктор Братко, которому принадлежит 29,4% акций финучреждения.

"Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны акционеров неплатежеспособных банков ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов этих банков", - прокомментировали решение суда в НБУ.

Напоминаем:

Беларусь отказала Украине в выдаче бывшего председателя правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко, которого украинские правоохранительные органы обвиняют в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов в 2015 году.

20 марта 2015 в банке "Киевская Русь" была введена временная администрация. С 17 июля 2015 начата процедура ликвидации банка. Балансовая стоимость активов "на бумаге" составляла 56,3 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, - 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

Экономическая правда