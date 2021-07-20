Нардепы подали почти 11 тысяч поправок к налоговому законопроекту

фото: пресс-служба рады

Народные депутаты подали 10 902 поправки ко второму чтению законопроекта №5600 о повышении ряда налоговых ставок.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса", первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По словам нардепа, "примерно 7000 из них очень похожи на спам".

При этом, правки подали от себя 123 депутата и от коллектива авторов 56 групп депутатов.

Железняк добавил, что наибольшее количество поправок от коллектива авторов подали:

Бурмич и Ко (ОПЗЖ) - 450 Исаенко и Ко (ОПЗЖ) - 450 Фельдман и Ко (ОПЗЖ) - 450

По персональным правкам среди лидеров: Цимбалюк (Батькивщина) - 343, Янченко (СН) - 291, Евтушок (Батькивщина) - 286 и Бондарь (ЕС) - 285.

"В целом, только 12-ть депутатов подали более 200 поправок", - резюмировал Железняк.

Больше о том, какие именно налоговые нормы законопроекту должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и других олигархов ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

О влиянии на граждан и налоговой нагрузке читайте в материале: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Сообщалось, что народные депутаты подали более 10 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта №5600 о повышении ряда налоговых ставок.

Экономическая правда