Все разделы
Укр / Рус

Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр

Вторник, 20 июля 2021, 12:35
 
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Грузии обсудил строительство пограничного перехода через Днестр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

"Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова.

Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць", - говорится в сообщении.

Зеленский и Санду обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевыми направлениями экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов, отметили в пресс-службе.

Зеленский также подтвердил свое приглашение молдовской коллеге принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

В январе заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украина Молдова дороги Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
От временной оккупации Крыма Украина по меньшей мере потеряла 75% ВВП 2013 года 16 июля 2021, 14:56
Берлин настаивает на сохранении за Украиной статуса страны-транзитера газа 9 июля 2021, 16:30
Кабмин ожидает от МВФ 700 млн долларов в этом году, но без транша потрясений не будет – министр 7 июля 2021, 13:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!