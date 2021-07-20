Apple отложила до октября возвращение сотрудников в офисы – СМИ
Компания Apple отложила срок возвращения в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые рассказали об этом на условиях анонимности.
Отмечается, что за месяц количество новых случаев заражения коронавирусом в США выросло вдвое.
"Производитель iPhone становится одним из первых американских техногигантов, которые отложили планы возвращения в офисы.
Apple даст своим сотрудникам по крайней мере месяц перед тем, как требовать возвращения в офисы", - пишет агентство.
Источники рассказали, что руководство Apple предупредит персонал о необходимости выйти из удаленной работы в офисы как минимум за месяц до новой даты.
Bloomberg напоминает, что в июне гендиректор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам, что начиная с сентября они должны будут работать из офиса как минимум три дня в неделю.
Во время пандемии тысячи сотрудников Apple перешли на удаленную работу, однако в конце 2020 года Кук предупредил, что их могут вернуть в офис в начале лета.
Этот срок позже перенесли на сентябрь, а сейчас - на октябрь.
Напомним:
Сообщалось, что сотрудники Apple опротестовывают новое правила корпорации, которое обязывает их с сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.
Экономическая правда
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