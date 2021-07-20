Apple отложила до октября возвращение сотрудников в офисы – СМИ

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Компания Apple отложила срок возвращения в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые рассказали об этом на условиях анонимности.

Отмечается, что за месяц количество новых случаев заражения коронавирусом в США выросло вдвое.

"Производитель iPhone становится одним из первых американских техногигантов, которые отложили планы возвращения в офисы.

Apple даст своим сотрудникам по крайней мере месяц перед тем, как требовать возвращения в офисы", - пишет агентство.

Источники рассказали, что руководство Apple предупредит персонал о необходимости выйти из удаленной работы в офисы как минимум за месяц до новой даты.

Bloomberg напоминает, что в июне гендиректор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам, что начиная с сентября они должны будут работать из офиса как минимум три дня в неделю.

Во время пандемии тысячи сотрудников Apple перешли на удаленную работу, однако в конце 2020 года Кук предупредил, что их могут вернуть в офис в начале лета.

Этот срок позже перенесли на сентябрь, а сейчас - на октябрь.

Напомним:

Сообщалось, что сотрудники Apple опротестовывают новое правила корпорации, которое обязывает их с сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.

Экономическая правда