Что было раньше: 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинских контрабандистов. В санкционный список попали "король контрабанды" Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух и другие.
СБУ заблокировала груз на 16 миллионов
СБУ заявляет о разоблачении схемы контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из Евросоюза, организованной фигурантом санкционного списка СНБО и его окружением.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха, известного в криминальных кругах, как "Вова Морда".
К "схемы" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни, котрорый внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".
Отмечается, что правоохранители прекратили "схему" во время таможенного оформления груза и предотвратили контрабанду товаров на 16 миллинов гривен.
Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.
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