СБУ заблокировала груз на 16 миллионов

СБУ заявляет о разоблачении схемы контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из Евросоюза, организованной фигурантом санкционного списка СНБО и его окружением.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха, известного в криминальных кругах, как "Вова Морда".

К "схемы" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни, котрорый внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".

Отмечается, что правоохранители прекратили "схему" во время таможенного оформления груза и предотвратили контрабанду товаров на 16 миллинов гривен.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.