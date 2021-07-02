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СБУ заблокировала груз на 16 миллионов

Пятница, 2 июля 2021, 18:20

СБУ заявляет о разоблачении схемы контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из Евросоюза, организованной фигурантом санкционного списка СНБО и его окружением.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха, известного в криминальных кругах, как "Вова Морда".

К "схемы" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни, котрорый внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку".

Отмечается, что правоохранители прекратили "схему" во время таможенного оформления груза и предотвратили контрабанду товаров на 16 миллинов гривен.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

Что было раньше: 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинских контрабандистов. В санкционный список попали "король контрабанды" Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух и другие.

Украинская правда

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СБУ

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