Разумков: Налоговый законопроект нуждается в серьезной доработке

Дмитрий Разумков фото: пресс-служба рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что налоговый законопроект № 5600 относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений нуждается в серьезной доработке ко второму чтению.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"За этот законопроект проголосовало большое количество народных депутатов. Но при условии, что он будет качественно доработан ко второму чтению. Если этого не произойдет, мне кажется, результат будет совершенно другим на табло", - сказал он.

По словам Разумкова, к вопросу налогообложения нужно подходить взвешенно.

Он считает неправильным налоговое давление на бизнес, расширение полномочий налоговых органов, что создаст ему проблемы.

"Когда мы с одной стороны во время коронавируса помогаем бизнесу, например, предоставляем по восемь тысяч гривен, а потом пытаемся создать проблемы - это неправильно.

Это не значит, что не надо менять законодательство. Надо, но нужно делать это логично", - заявил Разумков.

Он добавил, что немало нареканий на указанный проект закона выразили как народные депутаты, так и представители местных органов власти и бизнеса.

Разумков добавил, что отказ от сокращенной процедуры подготовки ко второму чтению законопроекта №5600 стал результатом компромисса, к которому пришли в парламенте, чтобы принять его за основу.

"Если не было бы гарантии, что он не будет ставиться на сокращенную процедуру, я не уверен, что было бы достаточное количество голосов для его принятия в первом чтении", - резюмировал он.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Рада поддержала законопроект только в первом чтении, при этом не сократив срок подачи поправок ко второму чтению. Окончательный вариант законопроекта может отличаться от принятого 1 июля документа.

Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" из-за того, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

Однако, кроме изменений, касающихся владельцев крупного бизнеса, в частности Рината Ахметова, в правительственном законопроекте содержится ряд изменений, которые затронут широкий круг украинцев.

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Более подробно о том, какие налоговые нормы законопроекту должны сильно ударить по бизнесу Ахметова и других олигархов ЭП писала в публикации: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Подробнее о том, как такие изменения могут повлиять на стоимость квадратных метров читайте в публикации: Правительство хочет обложить жилье новым налогом: подорожают квартиры на 20%

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Экономическая правда