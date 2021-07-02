Началась подача на аукцион по приватизации ОГХК со стартовой ценой 3,7 миллиарда
Фонд госимущества 2 июля опубликовал информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" - это старт подачи инвесторами заявок на участие.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Первый аукцион по большой приватизации в этом году состоится 31 августа в 11:00, со стартовой ценой 3,7 млрд грн.
Аукцион по приватизации АО "ОГХК" состоится по классической модели - повышение цены с шагом в 50 млн грн, при участии лицитатора и с прямой трансляцией.
Для участия потенциальные инвесторы могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 000 грн, и подать аукционную документацию в Фонд государственного имущества. Сделать это можно до 19 августа.
Напоминаем:
Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.
Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.
В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.
Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.
Экономическая правда
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