Столичные власти считают, что ввести в эксплуатацию "дом-монстр" невозможно

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Вопреки решению Кассационного админсуда власть в столице считает невозможным ввести в эксплуатацию 12-этажный "дом-монстр" на Подоле.

Источник: заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Для его ввода в эксплуатацию не хватает базового компонента: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельный участок.

Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением.

Наша позиция неизменна - этажность этого чучела должна быть приведена к первичным показателям".

Детали: По словам Бондаренко, Киевский горсовет не привлекали к судебному процессу по обязательству ГАСИ выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра".

Напоминаем:

1 июля Верховный Суд частично удовлетворил иск девелопера ЖК "Подол Престиж" и обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать сертификат готовности для киевского ЖК "Подол Престиж", известного как "дом-монстр".

Северный апелляционный хозяйственный суд столицы отменил запрет на ввод в эксплуатацию дома-монстра на Подоле.

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которое окрестили "дом-монстр на Подоле".

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), поскольку они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже постановление апелляции обжаловали в кассационной инстанции.

В ноябре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Патели Лизинг" сертификат на скандально известное здание в центре Киева, построенное с превышением этажности на ул. Нижний Вал 27-29.

Украинская правда