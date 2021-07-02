фото: Укрпочта

С 1 июля "Укрпочта" временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток - их перевозку на период сезона (май-октябрь) сохранили по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Укрпочта долгое время была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов.

"Однако Укрпочта не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями.

Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые Укрпочта не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых. Именно поэтому Укрпочта временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу до сезона 2022 года", - говорится в позиции компании.

При этом, для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70 х 35 х 20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару соответствующих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции.

Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

Доставка пчел приостановлена ​​к обеспечению условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и создания условий для сохранения здоровья работников.

Напомним:

12 мая журналист Виталий Глагола сообщил, что 8 млн пчел погибли во время отправки "Укрпочтой" из Закарпатья.

Позже в "Укрпочте" заявили, что пчелы начали оживать.

После инцидента "Укрпочта" заявила, что в следующем году прекратит предоставление услуги перевозки пчел.

Экономическая правда