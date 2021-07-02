Шмыгаль обещает, что отопительный сезон начнется вовремя и без срывов

Денис Шмыгаль фото: Правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что отопительный сезон начнется вовремя и без срывов.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы народных депутатов.

"В этом году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов, без опозданий, люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле и в Новояворовске.

Относительно подготовки к этому отопительному сезону - она ​​начата, выданы соответствующие распоряжения. Подготовка к отопительному сезону находится на контроле моем лично и профильных министерств - Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики", - сказал Шмыгаль.

"Отопительный сезон начнется вовремя, в установленные законом сроки, без срывов, я вас в этом уверяю", - добавил он.

Напомним:

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда