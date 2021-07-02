Шмыгаль обещает, что отопительный сезон начнется вовремя и без срывов
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что отопительный сезон начнется вовремя и без срывов.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы народных депутатов.
"В этом году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов, без опозданий, люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле и в Новояворовске.
Относительно подготовки к этому отопительному сезону - она начата, выданы соответствующие распоряжения. Подготовка к отопительному сезону находится на контроле моем лично и профильных министерств - Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики", - сказал Шмыгаль.
"Отопительный сезон начнется вовремя, в установленные законом сроки, без срывов, я вас в этом уверяю", - добавил он.
Напомним:
Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".
Экономическая правда
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