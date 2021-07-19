Toyota отказалась от связанной с Олимпиадой-2020 рекламы

фото: The Japan Times

Спонсор Олимпиады-2020 в Токио - японская компания Toyota - отказалась от участия в церемонии открытия Игр и от связанной с Олимпиадой рекламы на фоне слабой общественной поддержки проведения Игр.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания не будет выпускать телевизионные рекламные ролики, связанные с Олимпиадой.

А гендиректор Toyota Motor Corp Акио Тойода и другие управленцы не посетят церемонию открытия Игр.

"Это правда, что Toyota не будет посещать церемонию открытия, и решение было принято с учетом различных факторов, включая отсутствие зрителей", - заявил представитель компании.

"Мы не будем выпускать никакой рекламы, связанной с Играми в Японии", - добавили в Toyota.

"Около 60 японских корпораций, которые заплатили более 3 миллиардов долларов за спонсорские права на Олимпиаду-2020, сейчас сталкиваются с дилеммой, связывать ли свои бренды с этим событием, которое до сих пор не смогло получить сильной общественной поддержки.

Только за четыре дня до церемонии открытия в Токио 68% респондентов в опросе газеты Asahi выразили сомнение в способности олимпийских организаторов контролировать коронавирусные инфекции, при этом 55% заявили, что они против проведения Игр", - пишет Reuters.

При этом, три четверти из 1444 человек, принявших участие в телефонном опросе, заявили, что поддерживают решение запретить зрителям посещать мероприятия.

Напомним:

Сообщвлось, что два случая заражения коронавирусом обнаружили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а еще один – за ее пределами.

Первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне был зарегистрирован в субботу, 17 июля.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии эти соревнования перенесли на год. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

Экономическая правда