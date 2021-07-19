С начала года количество украинцем в едином реестре должников выросло на 15% – Опендатабот

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С начала года в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тыс новых долгов - это преимущественно долги перед банками и кредитными организациями, взыскание средств в пользу государства и штрафы за нарушение ПДД.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что быстрее всех растут такие категории задолженностей:

взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями - количество таких долгов выросло на 20,4% за полгода (+244 тысячи долгов)

задолженность по оплате коммунальных услуг - рост на 21,2% за полгода (+73 тысячи долгов)

долги по делам об административных правонарушениях - рост на 19,6% (+158 тыс. долгов).

Всего с начала года количество украинцев в Едином реестре должников выросло почти на 15%.

"Попадание в ЕРБ грозит должнику запретом на выезд из страны; блокировкой денег на счетах в банках и запретом открывать новые счета; запретом на продажу и покупку авто и недвижимости; взысканием задолженности со всех официальных доходов", - добавили в Опендатабот.

Напомним:

6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.

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Экономическая правда