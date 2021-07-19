НБУ назначил нового руководителя управления по проблемным активам

Олег Далеко фото: нбу

Начальником Управления по работе с проблемными активами Национального банка стал Олег Далеко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Далеко назначили с 19 июля этого года по результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность.

В сферу его основных полномочий будет входить:

взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по возврату задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего банкам, которые находятся в процессе ликвидации;

организация и контроль за сопровождением исполнительных производств по обращению взыскания на заложенное имущество, принадлежащее имущественным поручителям, и взыскание задолженности по финансовым поручителям по кредитам рефинансирования;

организация и сопровождение продажи собственного имущества Национального банка, а также заложенного имущества, приобретенного в собственность Национальным банком в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования;

организация и контроль за работой управляющих непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Рад присоединиться к команде Нацбанка и приложу максимум усилий, чтобы работа центрального банка с проблемными активами была эффективной, открытой, прозрачной и понятной обществу", - заявил Далеко.

Управление по работе с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

До работы в Национальном банке Далеко в течение шесть лет был заместителем председателя правления ПАО "КРИСТАЛБАНК".

Кроме того, в 2010-2015 годах он работал в АО Банк "Финансы и кредит" (первоначально - директором Центра по работе с проблемными активами банка, позже - директором Центра координации и сопровождения работы региональной сети).

Напомним:

Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из "уход регулятора от стандартов работы".

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора ... Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", — объяснял свое решение глава Департамента лицензирование Александр Бевз.

В комментариях к его заявлению о своей отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

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Экономическая правда