В июне размер декретных выплат вырос на почти 21%

Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования по итогам июня 2021 составила 421,38 гривны, что на 20,9%, или на 140,78 грн больше, чем в том же месяце 2020 года.

Об этом сообщает фонд соцстрахования.

По оперативным данным в течение прошлого месяца фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий по 12,6 тыс. больничным листам. Сумма начисленных пособий составила более 421 млн гривен.

Напоминаем:

Размер выплат по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируются в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск.