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Дания открывается для всех типов путешествий украинцев с 17 июля

Пятница, 16 июля 2021, 19:50
 
unsplash

Дания откроет свои границы для всех типов путешествий украинцев с субботы, 17 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что въезд в Данию возможен со свежим отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР-тестом или тестом на антиген) и тестом по прибытию. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена", - написал Кулеба в своем Twitter.

В пятницу стало известно, что Германия с 18 июля открывает границу для резидентов Украины.

Соответствующее решение государства ЕС приняли на следующий день после того, как в Европейском Союзе внесли Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ограничения на въезд.

Эта рекомендация Совета Евросоюза не означает автоматического разрешения на въезд в страны ЕС для всех категорий украинцев. Государства-члены самостоятельно принимают решение о правилах въезда на свою территорию.

Европейская правда

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Дания туризм

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