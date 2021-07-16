Все разделы
Укр / Рус

Канада откроет границы для полностью вакцинированных туристов осенью

Пятница, 16 июля 2021, 12:20

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада может начать пропускать полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября.

Источник: AP

Источник: Трюдо отметил, что если положительная динамика по уровню вакцинации и состоянию общественного здоровья продолжится, граница может открыться.

"Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трюдо отметил, что Канада рассчитывает принимать полностью вакцинированных граждан США с середины августа.

Премьер-министр отметил, что Канада продолжает лидировать среди стран G20 по уровню вакцинации: примерно 80% взрослых канадцев вакцинированы первой дозой и более 50% - полностью вакцинированы.

По его словам, количество случаев заболеваний и тяжелого течения болезни продолжает уменьшаться по всей стране, поскольку уровень вакцинации растет.

Напомним:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале апреля сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

В Канаде самые большие провинции Квебек и Онтарио закрыли на въезд из-за распространения коронавируса.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Канада коронавирус вакцина туризм

powered by lun.ua
Материалы по теме
Канада с 5 июля открывает границы для полностью вакцинированных туристов 22 июня 2021, 18:17
Какие страны были более эффективными в условиях пандемии. 10 уроков для мира от Фарида Закарии 21 июня 2021, 08:00
Почему Украине не нужен лучший климат для привлечения инвестиций 18 мая 2021, 08:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!