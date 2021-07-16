Канада откроет границы для полностью вакцинированных туристов осенью

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада может начать пропускать полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября.

Источник: AP

Источник: Трюдо отметил, что если положительная динамика по уровню вакцинации и состоянию общественного здоровья продолжится, граница может открыться.

"Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трюдо отметил, что Канада рассчитывает принимать полностью вакцинированных граждан США с середины августа.

Премьер-министр отметил, что Канада продолжает лидировать среди стран G20 по уровню вакцинации: примерно 80% взрослых канадцев вакцинированы первой дозой и более 50% - полностью вакцинированы.

По его словам, количество случаев заболеваний и тяжелого течения болезни продолжает уменьшаться по всей стране, поскольку уровень вакцинации растет.

Напомним:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале апреля сообщил о 3-ей волне коронавируса в Канаде.

В Канаде самые большие провинции Квебек и Онтарио закрыли на въезд из-за распространения коронавируса.

Украинская правда