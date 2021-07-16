35 выплат на сумму более 500 000 каждая сделала страховая компания ARX во 2-м квартале 2021 года

Выплаты по страховым случаям — маркер надежности компании. Доверяя имущество страховой компании, клиент должен быть абсолютно уверен в том, что его средства защищены на 100%.

По итогам рейтинга страховых компаний за 2020 год, подготовленного журналом Insurance Top, ARX входит в Топ-3 лидеров рынка Украины по выплатам.

Самая крупная страховая выплата физическому лицу во втором квартале 2021 года составила более 2 млн грн. Выплата осуществлялась по договору КАСКО. В целом же за второй квартал 2021 было осуществлено более 35 выплат на суммы свыше 500 000 грн, из них 8 выплат— на сумму более 1 млн гривен.

Большая часть выплат касалось договоров КАСКО — в этом сегменте компания неизменно лидирует более 12 лет. В 2020 году компания получила звание лучшей по КАСКО в нескольких рейтингах:

"Лучшая страховая компания" в сегменте КАСКО

"Автостраховщиком года КАСКО" по итогам рейтинга "Финансовый Оскар"

"Автострахование КАСКО" по итогам рейтинга журнала Insurance Top

В целом, по всем видам страхования, за 12 месяцев 2020 компания выплатила клиентам порядка 1,028 млрд гривен. Каждый день компания выплачивает около 4 млн гривен по страховым случаям