НАПК обратилось в суд с требованием расторгнуть контракт Витренко с "Нафтогазом"

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Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Шевченковский районный суд города Киева с иском о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и главой правления общества Юрием Витренко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство провело мониторинг по выполнению Закона "О предотвращении коррупции" и выявило, что подписание контракта с руководителем общества нарушает положения закона.

"Ранее глава правления работал в должности заместителя Министра энергетики и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на НАК "Нафтогаз Украины", – считают в НАПК.

Ранее для прекращения действия контракта НАПК направило предписания Кабинету министров и наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины". "До сих нарушение не было устранено", – констатировали в госоргане.

Также НАПК отправило письмо главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд, в котором разъяснило, как наблюдательный совет обязан устранить нарушение закона.

"Необходимость в этом письме возникла после заявления наблюдательного совета о якобы отсутствии у него прав на расторжение незаконного контракта с главой правления", – сообщили в НАПК.

Экономическая правда