Рада сделала шаг к принятию закона об онлайн-прописке

Верховная Рада поддержала в первом чтении и за основу проект закона №5463 об онлайн-прописке.

Источник: заседание ВР 15 июля, Минцифры

Детали: Законопроект поддержал 251 парламентарий.

В минцифры отмечают, что принятый законопроект окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

Министр цифровох трансформации Михаил Федоров заявил, что в ведомстве разработали специальный модуль на базе Демреестра, который объединит все данные о зарегистрированном месте проживания граждан в Украине.

Федоров добавил, что это позволит получать информацию за несколько секунд и людям больше не придется тратить много времени на смену места регистрации.

Чтобы воспользоваться услугой нужно будет в "Дии" выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

Далее владелец жилья, где проживает человек, должен подтвердить запрос и позволить зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества.

Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток.

После принятия законопроекта услуга будет доступна всем украинцам - независимо от того, какой паспорт они имеют, - бумажный или ID-карту.

По словам министра, услуга уже доступна на портале "Дия" в рамках экспериментального проекта.